OM ‍: Violent retour de flamme pour Bennacer

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Invité à rapidement quitter l'AC Milan, Ismaël Bennacer est dans une impasse. Son club négocie toujours avec al-Ittihad, tandis que lui ne veut pas filer en Arabie saoudite. Une aubaine pour l'Olympique de Marseille ?

Le dossier Ismaël Bennacer donne le tournis. L'hiver dernier, il débarquait à l'Olympique de Marseille en provenance de l'AC Milan, club où il était presque considéré comme persona non grata. Plus personne ne le voulait et l'option d'achat incluse dans le deal était l'occasion parfaite pour espérer qu'il convainque la direction marseillaise de la lever. Sauf qu'après six mois plutôt moyens malgré quelques bonnes fulgurances, il est revenu en Lombardie sans que l'OM ait l'intention de le recruter définitivement. Au final, les Phocéens sont revenus à la charge avec une proposition revue à la baisse via un prêt avec une nouvelle option d'achat à moins de 10 ME. Dans le même temps, l'Arabie saoudite tente aussi de s'adjuger les services du natif d'Arles. Mais aux dernières nouvelles, la Saudi Pro League, ce n'est pas vraiment son truc.

Bonne nouvelle pour l'OM, Bennacer refuse l'Arabie saoudite

Comme l'indique Calciomercato, Ismaël Bennacer n'a pas du tout l'intention de signer en Arabie saoudite. Ce, malgré le fort intérêt exprimé par le club d'Al-Ittihad. L'écurie saoudienne a déjà formulé une première offre de 10 ME mais s'est heurtée au refus de l'AC Milan qui en demande 15. Même si l'offre était acceptée, il faudrait aussi et surtout l'accord du joueur, ce qui est à ce jour loin d'être gagné. L'occasion parfaite pour l'Olympique de Marseille, qui avait mis cette piste de côté ces dernières semaines ? Le média italien ajoute qu'il n'est pas vraiment une priorité pour les Phocéens. Mais face aux difficultés à boucler ce dossier, les Rossoneri pourraient bien finir par accepter de baisser la note pour satisfaire aussi les exigences du joueur. À un prix plus raisonnable, il ne fait aucun doute que l'OM finirait par être tenté en cas de bonne affaire.