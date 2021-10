Barça : Koeman accuse les supporters, ça sent la fin

Dans : Serie A.

Par Baptiste Mulatier

Déjà chahuté par les supporters après le Classico contre le Real Madrid, Ronald Koeman a dénoncé leur attitude. L’entraîneur du FC Barcelone regrette les sifflets du Camp Nou pour Luuk de Jong.

La vie sans Lionel Messi est compliquée du côté du FC Barcelone. Seulement neuvième de Liga avec un match en moins, et troisième de son groupe de Ligue des champions, le club de Catalogne affiche un bilan particulièrement inquiétant. Le Barça a subi de lourdes défaites contre le Bayern Munich (3-0), Benfica (3-0) ou même l’Atlético de Madrid (2-0). Ronald Koeman est miraculeusement toujours en poste, Joan Laporta lui ayant réaffirmé sa confiance. Les supporters du FC Barcelone commencent à s’agacer. Et après le classico lui aussi perdu (2-1), l’entraîneur néerlandais a été chahuté à sa sortie du Camp Nou. Il a été copieusement hué et sa voiture a reçu de nombreux coups. Sa relation avec le public barcelonais ne va pas s’arranger après sa dernière déclaration.

« Je n’ai pas aimé que le public siffle un joueur comme Luuk de Jong »

Rentré en toute fin de match contre le Real Madrid, Luuk de Jong n’a encore une fois pas réussi grand-chose. Le public du Camp Nou l’a sifflé à la suite de gestes ratés. Une attitude que Ronald Koeman dénonce, car elle risque de ne pas aider son compatriote et attaquant néerlandais à retrouver confiance. « Je n'ai pas aimé que le public siffle un joueur comme Luuk de Jong. Je pense qu'on devrait le soutenir », a lâché l’entraîneur du FC Barcelone, remonté contre ses supporters. La cassure semble profonde entre Ronald Koeman et les socios. Joan Laporta continue pour le moment de soutenir de son coach, mais jusqu’à quand ? Les jours de l’ancien sélectionneur des Pays Bas sont comptés. Il joue sans aucun doute sa place lors du prochain match contre le Vallecano mercredi.