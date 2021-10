Koeman chahuté par les supporters, le Barça prend sa défense

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Après la défaite de son Barça dans le Clasico contre le Real Madrid ce dimanche après-midi (1-2), Ronald Koeman a été chahuté par les supporters catalans à sa sortie du Camp Nou. Des actes qui n’ont pas du tout plu à Barcelone.

Le Barça n’y arrive décidément pas cette saison. Malgré deux succès de suite au cours des derniers jours, contre Valence en Liga (3-1) et Kiev en Ligue des Champions (1-0), le club catalan est retombé de plus belle face au Real Madrid ce dimanche. Malgré un but d’Aguero en fin de rencontre, le FCB n’a rien pu faire contre l’équipe de Carlo Ancelotti. Avec cette nouvelle défaite en championnat, Barcelone ne se classe que neuvième de la Liga, à cinq points de son ennemi madrilène. Ce revers est peut-être celui de trop pour Ronald Koeman, qui est devenu le premier coach du Barça à perdre ses trois premiers Clasicos contre le Real, depuis 1940 et Patrick O'Connell. Une statistique qui n’a pas dû plaire aux supporters, qui voient que leur club n’est plus à la hauteur face au Real.

« Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes »

Par conséquent, les ultras catalans n’ont pas hésité à huer le coach néerlandais et à frapper sa voiture à sa sortie du Camp Nou ce dimanche soir. Des faits gravissimes qui ne passent pas au sein du FCB. « Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes et méprisantes que notre entraîneur a subies à la sortie du Camp Nou. Le Club prendra des mesures de sécurité et de discipline pour s'assurer que de tels événements regrettables ne se reproduisent pas », a lancé le club espagnol dans un communiqué sur Twitter.

Ce qui n'empêchera pas les critiques de fuser autour de l'entraîneur de 58 ans, qui n'envisage pas de quitter son poste, vu qu'il est même convaincu que son équipe est sur le bon chemin. Pas sûr que ce discours plaise aux socios blaugrana...