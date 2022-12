Après le Mondial, Giroud ne s'attendait pas à cette gifle

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De retour après la Coupe du monde 2022, le Français Olivier Giroud semblait bien parti pour prolonger au Milan AC. Mais l’offre de la direction a énormément déçu l’attaquant en fin de contrat, qui envisage désormais un retour en Angleterre.

On pourrait bien assister à un gros revirement de situation pour Olivier Giroud. Après son retour en provenance du Qatar, le Français a poursuivi les discussions pour prolonger au Milan AC. L'attaquant en fin de contrat était annoncé tout proche d’un accord avec ses dirigeants. Mais la donne a changé depuis l’offre transmise par le club italien. En effet, le média Sportitalia croit savoir que la proposition a énormément déçu Olivier Giroud.

La direction lui proposerait un salaire annuel à 2,5 millions d’euros, alors que l’international tricolore attendait 4 millions d’euros par an. La source précise que l’ancien joueur d’Arsenal s’est basé sur les 4,5 millions d’euros que perçoit son coéquipier Divock Origi. Il faut dire que l’attaquant belge était arrivé libre et en position de force cet été. Quoi qu’il en soit, Olivier Giroud s’attendait à un autre traitement. Résultat, les négociations seraient actuellement gelées. Le directeur technique Paolo Maldini tente de le convaincre de reprendre les discussions mais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus serait vexé.

Giroud voudrait retrouver la Premier League

De quoi envisager un départ libre cet été voire un transfert dès le mois de janvier ? Tout est possible, d’autant qu’Olivier Giroud serait favorable à un retour en Angleterre. On apprend également que sa femme ne serait plus heureuse à Milan. Dans ce contexte, l’avant-centre de 36 ans ne devrait pas manquer de sollicitations. Le Rossonero sort d’un Mondial plutôt réussi sur le plan individuel, avec quatre buts inscrits. Sa cote sur le marché représentera un argument supplémentaire pour obliger le Milan AC à augmenter son offre.