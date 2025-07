Jonathan David signe à la Juventus, affaire réglée

Au coeur d'innombrables rumeurs depuis des mois, Jonathan David va finalement s'engager avec la Juventus. Un accord total a été trouvé.

Arrivé en fin de contrat à Lille, et n'ayant pas prolongé avec le LOSC, Jonathan David est totalement de signer où il le souhaite et sans indemnité de transfert. Un statut rare pour un attaquant du calibre de l'international canadien, ce qui a forcément attiré de très nombreux clubs européens. Mais, ce mercredi, Fabrizio Romano l'annonce, les représentants de Jonathan David ont trouvé cette nuit un accord total avec les dirigeants de la Juventus et le joueur de 25 ans va donc signer avec les Bianconeri, lesquels rentrent en Europe après avoir été éliminés du Mondial des Clubs par le Real Madrid.

