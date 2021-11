Adrien Rabiot, la Juventus n'y comprend rien

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur d'un superbe but samedi soir avec la France, Adrien Rabiot donne des migraines aux dirigeants de la Juventus. Son départ est de plus en plus souvent évoqué.

Adrien Rabiot a marqué face au Kazakhstan son premier but sous le maillot de l’équipe de France, le milieu de terrain de la Juventus réalisant une superbe reprise de la tête. Si l’ancien joueur du PSG s’éclate sous le maillot tricolore, où Didier Deschamps lui a maintenu sa confiance, les responsables de la Juventus sont, eux, nettement moins emballés par les prestations de Rabiot lorsqu’il évolue sous le maillot de la Vieille Dame. Alors, le but marqué par le milieu de terrain des Bleus fait forcément réagir en Italie. « Décevant avec la Juve, brillant en équipe nationale, un but pour le mercato », fait remarquer Calcio Mercato, qui estime qu’en se mettant en valeur sous le maillot français, celui qui est surnommé le Duc prend de la valeur sur le marché des transferts. Car Massimiloano Allegri n’est pas du tout convaincu de l’intérêt de conserver le joueur de 26 ans dans son effectif, et à un peu moins de deux ans de la fin de son contrat avec les Bianconero, il se pourrait bien que Rabiot change de club, et peut-être même dès le mercato de janvier prochain.

"Marquer mon premier but en sélection ici, au Parc des Princes, c'est un signe. Je suis vraiment heureux"



Adrien Rabiot sur la symbolique d'avoir marqué son premier but en Bleu au Parc des Princes (@FredCalenge / @YassinNfaoui) pic.twitter.com/wCafvLfo7E — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 14, 2021

Pour le média spécialisé italien, la Juventus ne s’opposera pas à un départ de celui qui était arrivé libre du PSG en 2019. « L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est « rejeté » par Allegri, et après deux ans d'attente Rabiot n'a montré aucun signe de progression à Turin. Pour lui les portes sont grandes ouvertes, il faut seulement qu’il trouve qui peut accepter son lourd salaire (7 millions d'euros nets par saison) et peut mettre 10-15 millions d’euros pour son transfert. Pour l'instant le Real Madrid, qui avait été évoqué, n’est pas attiré par une éventuelle opération, les retours de Newcastle sont plus positifs, le club anglais aurait déjà initié des contacts avec Véronique Rabiot afin de lui présenter le nouveau projet sportif des Magpies », précise Calcio Mercato, pour qui l'international tricolore ne fera pas long feu à la Juventus. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Adrien Rabiot a lui confié bien se sentir à Turin et n'avoir aucune intention de quitter la Juventus lors du prochain marché des transferts.