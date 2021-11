Adrien Rabiot fait perdre son temps à la Juventus

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Déçu des performances d’Adrien Rabiot à la Juventus Turin, l’entraîneur Massimiliano Allegri n’hésite pas à piquer son milieu de terrain en conférence de presse. Le coach turinois a encore critiqué le Français devant les médias transalpins, cette fois sans s’attarder sur le sujet.

S’il garde l’entière confiance du sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France, Adrien Rabiot ne bénéficie pas du même traitement à la Juventus Turin. Et pour cause, le milieu de terrain n’a jamais vraiment répondu aux attentes depuis son arrivée libre à l’été 2019. Le Français fait preuve d’une irrégularité agaçante pour les entraîneurs qui l’ont eu sous leurs ordres, et qui connaissent son potentiel encore inexploité.

Rabiot agace Allegri

C’est notamment le cas de Massimiliano Allegri, l’actuel coach de la Vieille Dame qui commence sérieusement à perdre patience avec celui qu'il utilise au poste d'ailier gauche. « Ce qui manque à Adrien Rabiot ? Il est inutile de parler de son potentiel, a esquivé le technicien en conférence de presse. Adrien doit faire beaucoup plus. C'est simple. » L’entraîneur de la Juventus Turin n’en dira pas plus. En septembre dernier, l’Italien avait été plus bavard en tentant de provoquer une réaction chez l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

« Il est comme Bernardeschi. S’il est à la Juventus, il peut difficilement être remis en question en tant que joueur. C’est la tête qui fait la différence dans la carrière d'un joueur et son ambition personnelle à vouloir se sacrifier pour l'équipe avec la méchanceté qu’il a sur le terrain et à l'entraînement. Les détails font la différence. Si j'étais à la place Rabiot, je serais en colère contre moi-même. Combien de bons joueurs se sont perdus ? En trois ans passés en Italie, il a très peu marqué, ce n’est pas possible. Cette année, je pense qu'il va améliorer ces détails », avait annoncé Massimiliano Allegri, visiblement à tort.