Accusé de viol, Cristiano Ronaldo évite les problèmes grâce à la Juve

Toujours aussi efficace avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n’est absolument pas perturbé par ses soucis extra-sportifs.

Pourtant, le quintuple Ballon d’Or risque gros après la plainte déposée par Kathryn Mayorga. Rappelons que l’Américaine accuse l’ancien joueur du Real Madrid de l’avoir violée dans un hôtel de Las Vegas en 2009. D’où l’enquête en cours qui menace le Portugais depuis quelques mois. Une affaire à prendre au sérieux, à tel point que la Vieille Dame est contrainte de changer ses plans pour la préparation estivale de la saison prochaine.

Alors qu’ils devaient se rendre aux Etats-Unis pour disputer l’International Champions Cup, un tournoi amical qui se déroule tous les ans, les Bianconeri ont modifié leur programme, annonce le New York Times. La Juve a en effet demandé à jouer cette compétition en Chine ou à Singapour, où Manchester United et Tottenham devraient également se préparer. Une manière pour le club italien d’éviter à Cristiano Ronaldo de mettre les pieds aux Etats-Unis et d’être approché, voire placé en détention par les enquêteurs. Pas touche à CR7…