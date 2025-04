Inter ‍: Jonathan David pousse Marcus Thuram dehors

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison, Jonathan David attise la convoitise de l’Inter Milan. Toutefois, si l’international canadien venait à s’engager chez les Nerazzuri, il pousserait logiquement Marcus Thuram vers la sortie.

La saison dantesque réalisée par Jonathan David est l’occasion de voir les portes de grands clubs européens s’ouvrir à lui. Auteur de 23 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international canadien rayonne pour sa dernière saison au LOSC. Dernière, car il sera en fin de contrat à l’issue de la saison et aucun signe d’une prolongation chez les Dogues ne se pointe à l’horizon. Forcément, sa situation a intrigué de nombreux cadors européens qui ont lancé les grandes manoeuvres pour le recruter. C’est notamment le cas de l’Inter Milan, qui tente de le convaincre avec un contrat à 5 millions d’euros net par an. En cas de signature, cela signifierait surtout la fin de l’aventure milanaise de Marcus Thuram.

David in, Thuram out

Lille : Jonathan David reçoit une offre alléchante https://t.co/DoKrAWrQ3S — Foot01.com (@Foot01_com) April 15, 2025

Comme l’indique Calcio Mercato, une arrivée de Jonathan David forcerait Marcus Thuram à quitter l’Inter Milan. « Ne pas avoir abandonné la piste David signifie que quelque chose en attaque peut bouger. Si nous excluons Lautaro Martinez, qui a signé la prolongation il y a moins d'un an, tous les indices pointent vers Thuram. Si une offre de 75-80 millions arrivait, même sans l'argent de la clause, et que Thuram lui-même acceptait, alors il pourrait partir », explique Giorgio Musso, journaliste italien. Ce dernier souligne toutefois la volonté de l’Inter Milan de prolonger son attaquant de pointe. Mais en cas d’arrivée de Jonathan David, les cartes seraient totalement rebattues.

En course pour réaliser le triplé (Serie A, Coupe d’Italie, Ligue des champions), l’actuel leader du championnat italien a en tout cas pu compter sur un excellent Thuram. Auteur de 17 buts et 9 passes décisives cette saison, le natif de Parme a vu sa cote grimper, au point d’atteindre les 75 millions d’euros selon Transfermarkt. Et le média italien va justement en ce sens.