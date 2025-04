Lille ‍: Jonathan David reçoit une offre alléchante

En fin de contrat avec Lille en fin de saison, Jonathan David attise les convoitises avec son statut de joueur libre. L’Inter est sur les rangs pour accueillir l’attaquant canadien, auteur de 23 buts cette saison.

Acheté par Lille pour 27 millions d’euros à l’été 2020, Jonathan David s’apprête à quitter la Ligue 1. En fin de contrat avec les Dogues, l’attaquant canadien a peu de chances de prolonger l’aventure dans le Nord. Sa situation de joueur libre attise les convoitises puisque le Barça ou encore West Ham surveillent de près son cas. Mais en Italie aussi, on est très intéressé à l’idée de profiter de cette belle opportunité sur le marché des attaquants.

🚨🆓 #InterMilan 🇨🇦

Inter has made a € 5 million-a-year contract offer to Canadian striker Jonathan David. The Canadian striker will also listen to other upcoming offers before making a decision. pic.twitter.com/NdsKDldYzA