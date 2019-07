Info : Clinton Njie publie par erreur une sextape, il a belle excuse...

Dans : Foot Europeen, OM.

Si certains footballeurs fêtent en famille et de manière traditionnelle leur transfert, Clinton Njie a lui célébré à sa façon son départ de l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Dynamo Moscou. En effet, après avoir fait la fiesta avec des proches, l'attaquant camerounais a continué cette célébration au lit avec sa compagne, ce que personne ne pourra lui reprocher. Seul souci, après avoir filmé une partie de ses ébats, Clinton Njie a involontairement publié sur Snapchat cette vidéo d'un peu plus d'une minute dont la nature clairement pornographique nous empêche de la publier sur Foot01.

Conscient de l'énorme gaffe qu'il venait de commettre, l'attaquant du club russe a rapidement fait son mea culpa via les réseaux sociaux avec une raison purement technique. « Je regrette j’avais trop bu, je célébrais mon nouveau contrat et en voulant lire mes messages, j’ai appuyé sur le mauvais bouton », a indiqué Clinton Njie, lequel a évidemment fait le bonheur de Twitter. Reste à savoir si les dirigeants de Moscou prendront la chose à la légère, les supporters du Dynamo ayant probablement le souhait de voir l'ancien attaquant de l'OM se faire plus remarquer sur les terrains que dans un lit.