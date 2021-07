Esp : Luis Enrique, ça vaut pas Domenech pour Fred Hermel

Dans : Euro 2021.

Luis Enrique a effectué une conférence de presse explosive avant le quart de finale de l’Euro face à la Suisse, ce vendredi à 18h00.

Très confiant sur les capacités de son équipe à triompher non seulement face aux Helvètes, mais aussi jusqu’au bout. Le sélectionneur espagnol, qui était la cible de nombreuses critiques il y a encore très peu, a le vent en poupe et en profite pour gonfler le moral des troupes. « Nous sommes l’une des meilleures équipes du championnat d’Europe sur le plan défensif, malgré quelques erreurs individuelles. Si j’ai vu une équipe meilleure que l’Espagne à l’Euro ? Non », a notamment fait savoir l’ancien entraineur du FC Barcelone. Des sorties médiatiques que n’auraient pas renié Raymond Domenech, toujours très à l’aise devant les médias, même si cela ne se traduit pas toujours sur le terrain. De quoi inspirer Frederic Hermel, le consultant spécialisé sur l’Espagne de RMC, pour qui Luis Enrique est un personnage détestable à ses yeux.

« Il le fait exprès Luis Enrique. C’est très lassant. Il aime bien être détesté. Cela fait partie du personnage. C’est un peu le genre de Raymond Domenech. Non, même pas, parce que Raymond Domenech est un bon mec, et Luis Enrique n’est pas un bon mec, c’est ça la différence. Tu peux provoquer mais… En plus Raymond Domenech c’est quelqu’un de cultivé, qui aime le théâtre, mais Luis Enrique, ce n’est pas un mec bien. Du peu que je le connais, de ce que j’ai entendu dire, c’est quelqu’un qui aime être tout le temps dans le conflit, qui adore aller contre les gens, contre l’opinion publique. Dans un club tu as le droit, mais dans une sélection tu dois être là pour unir les gens », a balancé sans trembler le journaliste fan du Real Madrid de RMC, qui ne cache pas son aversion pour l’ancien barcelonais actuellement à la tête de la Roja.