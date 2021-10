Frank Leboeuf, son attaque sur Lionel Messi s'écroule

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Même s’il ne domine plus aussi incontestablement le football mondial qu’il y a quelques années, Lionel Messi reste l’un des favoris pour le Ballon d’Or.

L’Argentin possède un bilan comptable exceptionnel malgré les difficultés connues avec le FC Barcelone, et son adaptation pour le moment en pointillés avec le PSG. Résultat, les discussions sont ouvertes pour savoir qui va récupérer la récompense individuelle suprême en fin d’année 2021. Mais pour Frank Leboeuf, il serait bon de mettre de côté la candidature de Lionel Messi, pour une raison très précise. L’ancien défenseur de l’équipe de France estime qu’un geste, pas vraiment technique, de l’Argentin, le prive de l’emporter.

🗣️ Leboeuf : "En 2000 et 2006, Zidane n'avait pas eu le Ballon d'Or parce qu'il avait pris un carton rouge à chaque fois. Messi a pris un rouge en Supercoupe d'Espagne pour un coup de poing, ça peut compter. Si on ne l'a pas donné à Zizou, on ne devrait pas le donner à Messi" pic.twitter.com/oSZ383N78d — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 17, 2021

« En 2000 et 2006, Zidane n’a pas gagné le Ballon d’Or parce qu’il a reçu un carton rouge chaque année. Messi a reçu un carton rouge en Supercoupe d’Espagne pour avoir frappé quelqu’un, ça compte. Si on ne l’a pas donné à Zizou, on ne devrait pas le donner à Messi », a lancé le champion du monde 1998. Un carton rouge qui est tout de même le premier dans la carrière en club de Lionel Messi, qui n’est pas connu pour ses excès de violence sur les terrains, même s’il a souvent été maltraité par les défenseurs adverses.

Des contre-exemples criants

Si les critères pour attribuer le Ballon d’Or paraissent parfois mystérieux voire mystiques au regard de certaines années, le talent passe bien souvent au-dessus du comportement. Frank Leboeuf est pourtant bien placé pour le savoir, puisque son coéquipier Zidane a justement eu le Ballon d’Or en 1998, année où il a été directement expulsé en Coupe du monde pour avoir marché sur un adversaire lors du premier tour. Cela ne l’a pas empêché de soulever le trophée individuel en fin d’année. De même pour Cristiano Ronaldo, sacré en 2014 après avoir pris un carton rouge pour avoir frappé un joueur de Bilbao, les candidats au Ballon d’Or ne sont pas toujours exemplaires.