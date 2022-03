France Football change les règles du Ballon d'Or !

France Football, qui organise chaque année l’élection et la remise du Ballon d’Or, a décidé de ne plus le faire sur la base des performances sur une année civile.

Le Ballon d’Or sera désormais attribué au meilleur joueur sur une saison sportive, et la prochaine récompense sera donc remise en octobre 2022 pour le meilleur joueur de la saison 2021-2022. Voilà qui permettra de mieux coller aux titres et au palmarès des joueurs, qui savent désormais que c’est en fin de saison, quand les matchs valent de l’or, que beaucoup de choses se jouent pour cette désignation.

No more January to December.



The #ballondor will now be awarded on the basis of a classic football season : August to July! 📅



No worries, the Qatar World Cup will count for the 2023 award. pic.twitter.com/BPvNp4jTNM