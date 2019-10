Foot : Une fusion entre deux championnats se dessine

Dans : Foot Europeen, Info.

Régulièrement, l’expression de « top 5 européen » est utilisée pour parler de la Ligue 1, de la Série A, de la Liga, de la Premier League et de la Bundesliga. En revanche, il est rare d’évoquer les championnats des Pays-Bas et de la Belgique, à savoir l’Eredivisie et la Jupiler League. Forcément frustrant pour les dirigeants des clubs de ces deux championnats, qui aimeraient faire davantage parler d’eux afin de gagner plus d’argent avec des droits télévisuels plus importants.

Du coup, un grand projet est en route. Celui-ci est tout simplement de fusionner l’Eredivisie et la Jupiler League pour créer un seul et unique championnat. Un projet déjà très avancé selon Bart Verhaeghe, le patron du Club Bruges. « On est en train de créer avec les Pays-Bas une ligue qui peut réduire notre écart avec le Big five. (...) Une nouvelle rencontre est prévue cette semaine. Le championnat devrait comprendre dix-huit clubs, dont huit belges. Cela peut aller vite. Si ce n’est pas pour la saison prochaine, sans doute dans les deux suivantes » a-t-il déclaré, optimisme quant à la concrétisation de ce projet qui permettrait assurément une meilleure visibilité et une exposition plus importante aux clubs phares des Pays-Bas et de la Belgique.