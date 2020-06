Foot : Laurent Blanc chez un cador, mais où ?

Dans : Foot Europeen.

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc semble motivé comme jamais à l’idée de rebondir cet été.

La rumeur d’un retour de Laurent Blanc sur un banc européen a pris de l’ampleur lundi, après que les Chamois Niortais aient indiqué dans un communiqué que Franck Passi quittait le club afin d’accompagner Laurent Blanc dans un projet sportif « très ambitieux ». Très vite, l’ancien entraîneur de l’OM a calmé tout le monde en indiquant que rien n’était fait. Mais selon les informations du Parisien, il existe bien une probabilité de voir Laurent Blanc sur le banc d’un grand club européen cet été. Les noms de Newcastle, en passe d’être racheté par un fonds public saoudien, mais également de l’AC Milan circulent.

Très proche de l’ancien coach du PSG, de la France et de Bordeaux, Antoine Kombouaré avait évoqué le sujet il y a quelques jours sur RTL. « C'est vrai qu'aujourd'hui il a très envie de retourner sur un banc. Il a des fourmis dans les jambes. S'il est lié à Mendes ? Oui, c'est ça. Il aimerait retrouver un projet où il y a la possibilité de jouer la gagne. Mais les places sont très chères et il y a du monde sur le marché, donc c'est très compliqué ». Assurément, Laurent Blanc a mis toutes les chances de son côté en confiant ses intérêts au surpuissant agent Jorge Mendes. Reste maintenant à voir quel projet le Portugais parviendra à dénicher pour Laurent Blanc, dont le retour est annoncé depuis des mois et des années maintenant. Pour rappel, il avait notamment été très proche de devenir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en octobre dernier, avant que Rudi Garcia ne lui soit finalement préféré.