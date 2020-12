Foot : Cristiano Ronaldo a un gros avantage sur Lionel Messi !

Dans : Foot Europeen.

Cet été, Arthur s’est retrouvé dans le gros deal du mercato en rejoignant la Juventus Turin, tandis que Miralem Pjanic a fait le chemin inverse en signant à Barcelone.

En rejoignant la Vieille Dame en provenance de Barcelone, le Brésilien a eu le privilège d’évoluer à la fois avec Lionel Messi et avec Cristiano Ronaldo. Ils sont rares dans ce cas et forcément, il est intéressant de constater les comparaisons de ceux ayant évolué avec les deux extraterrestres du football mondial. Dans une interview accordée au journal AS, Arthur s’est ainsi confié sur ses relations avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et si sportivement, il avoue que l’Argentin et le Portugais poussent leurs coéquipiers à fond, Arthur estime que « CR7 » est plus ouvert et plus sociable. Une différence qui a son importance dans la vie de groupe.

« Ce sont des champions par-dessus tout. En cela, Messi et Ronaldo sont identiques. Concentrés du début à la fin, toujours. S’ils marquent trois buts, ils pensent immédiatement au quatrième. Ils ne se déconnectent jamais. C’est impressionnant et en même temps motivant, car ils vous poussent à faire de votre mieux. Par rapport à Messi, Ronaldo parle plus et est plus accessible. Il ne recule jamais s’il y a un coéquipier dans le besoin. Il s’entraîne comme un animal, il ne sait pas ce qu’est une pause, et il vous encourage toujours à faire de votre mieux. Il ne laisse rien au hasard. Je le savais déjà parce que les gens parlent, le monde du football est petit et ils vous en parlent. Ils vous disent ce qu’il fait, mais quand vous le voyez de près, c’est impressionnant » a dévoilé Arthur, qui estime Cristiano Ronaldo plus ouvert et plus sympathique que Lionel Messi. Le Ballon d’Or argentin appréciera.