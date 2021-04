Foot : Benzema plus fort que Mbappé, il l’assure

Dans : Foot Europeen.

Pour Etienne Moatti, Karim Benzema est légèrement devant Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Le chroniqueur de La Chaîne l'Equipe juge le madrilène plus complet et plus leader au sein de son équipe.

Eblouissant cette saison, Karim Benzema a une nouvelle fois éclaboussé le Clasico de son talent, se signalant en ouvrant le score d'une superbe talonnade. Cette saison, l'attaquant porte le Real Madrid avec un total de 25 buts en 34 matchs. Des performances qui font de l'ancien lyonnais un potentiel prétendant au ballon d'Or en cas de bonne fin de saison du Real Madrid. Un trophée qu'il serait bien inspiré de remporter, car il lui permettrait de toucher une prime de deux millions d'euros en cas de distinction individuelle. De son côté, Kylian Mbappé réalise également une saison exceptionnelle. Trois buts au Camp Nou face au Barça, un doublé contre le Bayern à l'Allianz Arena, le champion du monde 2018 semble avoir fait des grands matchs sa spécialité. Mais alors lequel des deux attaquants tricolores est le meilleur à l'heure actuelle ? Sur le plateau de La Chaîne l'Equipe, Etienne Moatti a livré son avis sur la question.

Avantage Benzema

« Mbappé – Benzema, quel est le meilleur attaquant français ? Cette question n’est pas absurde. Benzema est en feu. Mbappé est la star du football français, il est déjà arrivé au sommet. Mais Benzema continue à élever son niveau de jeu. Il a ajouté une touche de réalisme à son profil. Il continue de faire jouer les autres. Il est le leader moral et mental du Real. Physiquement, il est meilleur qu’avant. Benzema a un sacré niveau, il porte vraiment son équipe. Je pense que Mbappé ne fait pas tout ça à l’heure actuelle au PSG » a déclaré le journaliste. Une chose est sûre, un duo Benzema - Mbappé aurait fait des ravages en équipe de France, d'autant plus avec un joueur comme Antoine Griezmann pour les soutenir. Quoiqu'il en soit, les deux français semblent au sommet de leur art et pourraient se retrouver en finale de Ligue des Champions cette saison. Avant pourquoi pas d'évoluer sous le même maillot la saison prochaine du côté de Madrid...