Esp : Benzema Ballon d'Or, c'est 2ME cash !

Dans : Liga.

De nouveau buteur face à Barcelone ce week-end, Karim Benzema s’impose naturellement comme un candidat crédible au Ballon d’Or 2021.

A l’instar de Robert Lewandowski au Bayern Munich et de Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant du Real Madrid réalise une saison époustouflante et s’impose comme un sérieux concurrent à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo. Auteur de 25 buts toutes compétitions confondues, Karim Benzema peut rêver pour la première fois de remporter le Graal des récompenses individuelles, le Ballon d’Or. Au-delà de la satisfaction sportive, un tel succès permettrait à l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais de percevoir une juteuse prime financière de la part du Real Madrid, à en croire les informations obtenues par Defensa Central.

Une prime en cas de Ballon d'Or

Et pour cause, le média espagnol croit savoir que lors de sa dernière prolongation au Real Madrid, l’attaquant de 33 ans a négocié une clause incluant une belle prime en cas de Ballon d’Or. Dans le cas où Karim Benzema remporterait cette distinction individuelle, il percevrait la coquette somme de 2 ME immédiatement, une motivation de plus pour Karim Benzema, plus que jamais l’homme fort du Real Madrid sous la houlette de Zinedine Zidane.

Cette pratique est courante au sein du club merengue, qui a toujours récompensé financièrement Cristiano Ronaldo pour ses victoires au Ballon d’Or et qui avait lâché 1 ME de prime à Luka Modric lorsque l’international croate avait obtenu cette récompense suprême en 2018. Reste maintenant à voir si Karim Benzema, à l’apogée de son art depuis plusieurs mois au Real Madrid, parviendra à maintenir ce niveau sur toute l’année civile afin de s’imposer comme le vainqueur naturel devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore les invités surprises que pourraient être Kylian Mbappé et Erling Haaland. S’il maintient ce rythme et ce niveau, Karim Benzema peut croire en ses chances et ce ne serait même pas une surprise, même s'il ne jouera pas l'Euro avec la France.