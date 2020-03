Foot : Abdelhak Nouri est sorti du coma !

Dans : Foot Europeen.

C’est la très bonne nouvelle de ce jeudi soir ! Abdelhak Nouri est sorti du coma. Deux ans et neuf mois après son terrible accident cardio-vasculaire, l’international marocain s'est réveillé. Selon AD, Nouri, qui aura 23 ans le 2 avril prochain, peut enfin respirer de lui-même.

« On peut enfin affirmer qu’il est sorti du coma. Il est chez lui. Il arrive à dormir, à tousser, à avaler de la nourriture de lui-même, à roter. Ce n’est pas pour autant qu’il arrive à se lever de son lit. Il reste couché sur son lit et est dépendant de nous. Des fois, on a l’impression qu’il y a de la communication. Il fronce les sourcils », a annoncé son frère sur le média néerlandais. Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical entre l’Ajax Amsterdam et le Werder Brême en juillet 2017, Nouri est donc sorti du tunnel. Un joli rayon de soleil dans le monde du football, alors que toutes les équipes sont actuellement à l’arrêt à cause de la crise sanitaire du coronavirus…