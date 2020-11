FIFA, UEFA, Liga, Kroos crache une terrible attaque

Dans : Foot Europeen.

Même pour les amateurs de football à la télévision, le calendrier depuis la reprise de la saison 2020-2021 est difficile à digérer. Alors pour les joueurs.

Des matchs tous les jours, des rencontres européennes qui s’enchainent pour rattraper le retard, et des trêves internationales avec trois matchs entre les amicaux et la Ligue des Nations, le rythme est fou et les joueurs en payent le prix. Les blessure sont très nombreuses depuis la reprise, et Toni Kroos a décidé de poser un gros coup de gueule dans les médias allemands. Le joueur du Real Madrid, qui atteint le cap des 100 sélections avec la Mannschaft, a mis le doigt sur des calendriers toujours plus copieux, avec toujours plus de compétitions comprenant plus d’équipes. La SuperCoupe d’Espagne a été délocalisée en Arabie saoudite sous la forme d’un mini-tournoi, la Ligue des Nations est apparue, l’Euro est passée à 24 équipes, la Coupe du monde pourrait passer à 48 équipes, autant de décisions qui font rager Toni Kroos.

« Malheureusement, nous n'avons aucun pouvoir en tant que joueurs. Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA. S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie saoudite. Ces compétitions essaient de tout absorber financièrement. Elles usent physiquement et psychologiquement les joueurs. Pour ma part, j'apprécie le football tel que je l'ai connu à mes débuts. Il est très bien comme ça », a livré l’international allemand dans le podcast Einfach mal Luppen. Une attaque qui aura certainement pas mal de soutiens chez les joueurs de haut niveau, qui tirent la langue depuis le mois de d’août.