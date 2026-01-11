ICONSPORT_282069_0035

FA Cup : Brighton élimine Manchester United

3e tour de la FA Cup
Old Trafford
Brighton bat et élimine Manchester United : 2 buts à 1
But pour Manchester United : Sesko (85e)
Buts pour Brighton : Gruda (12e) et Welbeck (64e)
Carton rouge pour Manchester United : Shea Lacey (90e)
0
