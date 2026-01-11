ICONSPORT_282050_0049

FA Cup : Arsenal se balade à Portsmouth

Foot Europeen11 janv. , 16:53
parHadrien Rivayrand
3e tour FA Cup
Fratton Park
Arsenal bat Portsmouth : 4 buts à 1
But pour Portsmouth : Bishop (3e)
Buts pour Arsenal : Dozzell (8e, csc) et Martinelli (25e, 51e et 72e)
