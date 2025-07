Euro ‍: La France mène 2-0 et roule sur les Anglaises ‍!

L'Equipe de France féminine est très convaincante pour son entrée en lice à l'Euro. Le choc contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre, est bien maîtrisé à la mi-temps. Les Bleues dominent les Anglaises dans le jeu et mènent logiquement 2-0 au repos avec un premier but de Katoto avant une percée individuelle sublime de Baltimore sur la seconde réalisation.

39' ⚽ DEUXIÈME BUT pour la France !!

Sandy Baltimore profite d’un contre favorable et envoie une frappe surpuissante au fond des filets ! 💥🔥



🇫🇷 2-0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#WEURO2025 #FRANGLE #FiersdetreBleues



