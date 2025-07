Euro ‍: La France mate l'Angleterre pour démarrer

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Euro féminin 2025, groupe D, 1ère journée

Stade du Letzigrund (Zurich)

France-Angleterre 2-1

Buts : Katoto (36e), Baltimore (39e) pour la France ; Walsh (87e) pour l’Angleterre

Dans le groupe de la mort, l'Equipe de France n'a pas raté ses débuts. Les Bleues ont dominé l'Angleterre, championne d'Europe en titre, 2-1 au terme d'une prestation de très bonne qualité.

En laissant Wendie Renard et Eugénie le Sommer à la maison, le sélectionneur de l'Equipe de France féminine Laurent Bonadei prenait un grand risque pour certains. Force est de constater que ses choix n'étaient pas si fous après le choc contre l'Angleterre. Après une entame poussive avec un but anglais annulé pour un léger hors-jeu, les Bleues prenaient le contrôle du match et étouffaient les Lionesses avec des débordements tranchants sur les côtés. Karchaoui passait proche de trouver la faille à la demi-heure de jeu d'un subtil lob. La délivrance venait juste après.

Euro : La France mène 2-0 et roule sur les Anglaises ! https://t.co/EITY4hFjr8 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Cascarino débordait et servait Katoto sur un plateau pour le premier but. Dans la foulée, Baltimore faisait un festival en éliminant deux défenseures avant d'envoyer un boulet de canon en pleine lucarne. Après la pause, le troisième but semblait proche pour la France avec un sauvetage à même la ligne de la gardienne anglaise (54e). Sans être plus performante, la sélection anglaise se rapprochait des buts français et réduisait le score via une frappe placée de Walsh. L'Angleterre poussait mais la France tenait son succès 2-1. Le meilleur départ possible dans l'Euro pour une Equipe de France candidate au titre. La France jouera le Pays de Galles mercredi soir pour son deuxième match.