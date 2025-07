Euro ‍: La France en balade, les quarts en approche

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Euro féminin 2025, groupe D, 2e journée

Kybunpark (Saint-Gall)

France-Pays de Galles 4-1

Buts : Mateo (8e), Diani (45e sur pen.), Majri (53e), Geyoro (63e) pour la France ; Fishlock (14e) pour le Pays de Galles

Deuxième succès en deux matchs pour les Bleues. Avec une équipe remaniée, les filles de Laurent Bonadei prenaient vite les devants face au petit poucet gallois. Mateo réussissait une superbe volée sur corner pour l'ouverture du score. Toutefois, les Britanniques surprenaient la France et égalisaient sur un contre rapide avec un but de l'ancienne lyonnaise Jessica Fishlock. De quoi faire douter les Françaises pendant 30 minutes. Moins tranchantes, les Bleues reprenaient l'avantage sur un penalty après un tacle de Holland sur Mateo. Diani trouvait la faille avec un peu de réussite.

Après la pause, Mateo était encore décisive. Elle pressait la gardienne galloise, ce qui permettait à Majri de planter le troisième but français. Quelques minutes plus tard, le Pays de Galles faisait trembler la France avec une frappe qui fuyait le cadre de peu (58e). Geyoro avait la bonne idée de faire 4-1 dans la foulée pour tuer tout suspense. Avec cette victoire, la France compte 6 points et se rapproche grandement des quarts. Il ne faudra pas perdre par 3 buts d'écart contre les Pays-Bas dimanche soir pour franchir les poules à coup sûr.