Euro ‍: L'Espagne écarte la Suisse et attend les Bleues

Par Mehdi Lunay

Euro féminin 2025, quart de finale

Stade du Wankdorf (Berne)

Espagne-Suisse 2-0

Buts : Del Castillo (66e), Pina (71e)

Exclusion : Maritz (90e+1) pour la Suisse

Grande favorite de l'Euro, la sélection espagnole écartait l'hôte suisse non sans douleur. La Roja dominait nettement mais les buts tardaient à venir. En première période, Caldentey ratait même un penalty (9e). Del Castillo libérait les Espagnoles d'un intérieur du pied après une passe décisive en talonnade de la double Ballon d'Or Bonmati. Pina doublait la mise d'une superbe frappe enroulée. L'Espagne se permettait même le luxe de rater un second penalty par Putellas. L'Espagne se qualifie en demi-finale où elle affrontera mercredi le vainqueur du dernier quart de finale entre l'Equipe de France et l'Allemagne (prévu samedi soir).