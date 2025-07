Euro féminin ‍: L'Angleterre conserve son titre au bout du suspense

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Finale de l’Euro féminin :

Parc Saint-Jacques, Bâle (Suisse).

Angleterre - Espagne : 1-1 (3-1 aux tirs au but).

Buts : Russo (57e) pour l’Angleterre ; Caldentey (25e) pour l’Espagne.

Tirs au but : Greenwood (2), Charles (3) et Kelly (5) pour l’Angleterre ; Guijarro (1) pour l’Espagne.

En remportant l’Euro féminin à l’issue d’une finale pleine de suspense contre l’Espagne (1-1, 3-1 aux tirs au but), l’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe.

Lors d’une finale inédite entre deux grandes nations du football européen, l’Espagne pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par l'intermédiaire d’une tête de Caldentey en première période (0-1 à la 25e). Sauf que l’Angleterre revenait dans le game avant l’heure de jeu grâce à une tête de Russo cette fois (1-1 à la 57e). Malgré de multiples occasions de part et d’autre dans la dernière demi-heure de jeu, les actrices n'arrivaient pas à se départager dans le temps réglementaire, et il fallait donc passer par la prolongation pour tenter de désigner les vainqueuses.

Durant les trente minutes supplémentaires, l’Espagne poussait avec Pina (101e) ou Paralluelo (105e), mais personne ne trouvait la faille. Tout allait donc se jouer aux tirs au but. Durant cette séance, la gardienne anglaise Hampton stoppait les tentatives de Caldentey (2) et Bonmati (3), puis Paralluelo (4) tirait à côté pour offrir une balle de match à l’Angleterre. Une offrande parfaite saisie par Kelly (5), qui envoyait les Anglaises sur le toit de l’Europe comme lors du dernier Euro en 2022. L’Angleterre conserve donc son titre, alors que l’Espagne échoue en finale pour sa première fois.