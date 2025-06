Euro Espoirs ‍: La France et le Portugal se neutralisent

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Euro Espoirs 2025, groupe C, 1ère journée

Trencin, Slovaquie

Portugal-France 0-0

Pour son entrée en lice dans l'Euro, l'Equipe de France Espoirs avait un choc excitant à disputer contre le Portugal. Malheureusement, l'affiche ne tenait pas vraiment ses promesses. Aucun but à signaler dans une rencontre marquée par l'inefficacité des deux équipes. La Seleçao démarrait mieux avec plusieurs situations dangereuses, poussant Lukeba à sauver une frappe sur sa ligne (14e). Les Bleuets étaient plus dangereux après le repos. Mathys Tel croisait trop sa frappe au retour des vestiaires tandis que Lepenant butait sur le gardien lusitanien dans les arrêts de jeu. 0-0, ce n'est pas une mauvaise affaire pour la France deuxième ex aequo du groupe derrière la Géorgie. Vainqueurs de la Pologne 2-1, les Géorgiens retrouveront les Français samedi soir pour le deuxième match.