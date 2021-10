Euro 2021: Un match à huis clos pour l'Angleterre après les incidents contre l'Italie !

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

L'UEFA a décidé de sanctionner la fédération anglaise suite aux gros incidents intervenus à Wembley avant la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie.

Afin de pouvoir assister la finale de l'Euro 2021, en juillet dernier, des centaines de supporters anglais ont tenté d'entrer en force dans le stade de Wembley, et quelques-uns y sont parvenus, dans un chaos pas du tout à la hauteur de l'organisation jusque-là exemplaire. L'UEFA a pris son temps et étudié la totalité des événements intervenus autour et dans le stade londonien à l'occasion du match Angleterre-Italie, et ce lundi, l'instance européenne a décidé de sanctionner la Fédération anglaise de football. L'équipe de Gary Southgate jouera son prochain match à huis clos, un match supplémentaire étant en sursis sur les deux prochaines années, tandis que l'Angleterre devra régler une amende 10.000 euros.

« Nous condamnons le comportement terrible des individus qui ont provoqué les scènes honteuses dans et autour du stade de Wembley lors de la finale de l'Euro 2021, et nous regrettons profondément que certains d'entre eux aient pu entrer dans le stade. Nous sommes déterminés à ce que cela ne se reproduise jamais (...) Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts visant à prendre des mesures contre les responsables et à leur demander des comptes », a indiqué la Fédération anglaise suite à cette sanction.