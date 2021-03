Eur : Nabil Fekir meilleur français en 2021, la stat folle

Dans : Foot Europeen.

Nabil Fekir domine le classement des meilleurs joueurs français du premier trimestre 2021 publié par l'Observatoire du football CIES. Lionel Messi est lui le meilleur joueur en Europe.

L'Observatoire du football CIES a publié dans sa lettre hebdomadaire ce lundi le classement des meilleurs joueurs évoluant dans les cinq grands championnats au cours du premier trimestre 2021. Pour réaliser ce classement, un indice intégrant de multiples données respectives à chaque poste a été attribué à chaque joueur ayant disputé au moins deux tiers des minutes en championnat depuis le 1er janvier 2021. Parmi tous les joueurs évoluant en Europe, un seul émarge à plus de 90/100 : Lionel Messi, en forme stratosphérique avec le Barça en Liga. Deux joueurs parviennent à s'approcher de La Pulga : Robert Lewandowski, qui affole les compteurs en Bundesliga et Jorginho, milieu de terrain qui dicte le jeu à Chelsea.

Fekir meilleur français, Maripán boss de L1

Si la domination de Messi ou Lewandowski n'est pas une surprise, le classement des joueurs français est plus étonnant. Si on pouvait s'attendre à voir Karim Benzema en tête de liste des joueurs tricolores au vue de sa saison, c'est un autre ancien lyonnais qui mène la danse. Nabil Fekir, très performant avec le Betis, est en tête avec une note de 87.6 sur 100. Depuis le début de l'année 2021, le meneur de jeu semble avoir retrouvé son meilleur niveau et s'éclate en Liga. Des performances qui poussent les plus gros clubs à s'intéresser à lui. La suite du podium est composée de la révélation lensoise Jonathan Clauss et du feu follet de Leverkusen Moussa Diaby.

En ce qui concerne la Ligue 1, les quatre premiers évoluent au poste de... défenseur central ! Le Monégasque Guillermo Maripán devance José Fonte (Lille) et Alexander Djiku (Strasbourg). On retrouve deux joueurs plus « bankable » en quatrième et cinquième place avec Marquinhos (PSG) et Memphis Depay (OL).