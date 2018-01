Zidane l’avoue, le PSG peut l’éjecter du Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Après sa victoire au match aller (0-1), le Real Madrid s’est incliné à domicile contre Leganés (1-2) et ne verra pas les demi-finales de la Coupe du Roi.

Au lendemain de cette nouvelle déception, la presse espagnole n’hésite pas à parler d’une véritable humiliation pour les Merengue ! Et surtout pour Zinédine Zidane qui pensait sûrement se qualifier facilement puisque Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos et Marcelo avaient été laissés au repos. Le coach madrilène était donc obligé de se faire tout petit en conférence de presse.

« Nous n’avons pas joué ce match, surtout en première mi-temps. Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. C’est une soirée très difficile pour tout le monde. Nous allons assumer la situation et moi le premier, parce que je suis responsable, a reconnu le technicien. C'est moi qui fais l'équipe et je me suis trompé à beaucoup d'égards. On ne peut pas changer les choses. »

Zidane assume

« C'est un résultat logique, l'adversaire a fait son match et pas nous. Je suis le responsable de tout ça et c'est un échec pour moi, a insisté l’ex-international tricolore. Maintenant, il faut penser à demain, se lever et continuer à travailler, parce qu’un match arrive dès samedi. Nous allons continuer à travailler, il n’y a que ça comme remède. » Lucide, Zidane a aussi avoué que son avenir au Real dépendrait du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

Le PSG, sa dernière chance

« C'est très clair, a-t-il répondu. Je suis responsable de cela. Je suis l'entraîneur. Je dois trouver les solutions. Nous les avons trouvées, mais pas avec assez de régularité. Ce que je dois faire, c'est assumer cette situation difficile. Je me battrai toujours. Je vais continuer à travailler pour trouver l'équipe la mieux armée afin d'atteindre notre objectif. » Rappelons que le Real, qui compte provisoirement 19 points de retard sur le FC Barcelone, leader, n’a plus que la LdC pour sauver sa saison.