Xavi viré par le Barça, ça balance en Espagne !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La défaite du FC Barcelone dimanche contre le Real Madrid, quelques jours après le nul face à l'Inter en Ligue des Champions, met une pression énorme sur l'entraîneur du Barça. Xavi a cependant un atout en or, son passé de joueur.

En l’espace de quelques jours, le Barça a compris que malgré un bon début de saison en Liga, son vrai niveau ne lui permettait pas de rêver très haut, que ce soit dans le championnat d’Espagne ou en Ligue des champions où l’avenir de Barcelone ne dépend plus vraiment du club catalan. Après la démonstration tactique et technique du Real Madrid de dimanche, les critiques commencent à s’élever concernant le travail de Xavi, qui cette fois ne peut plus se cacher. Un an après avoir pris la place de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du Barça, l’ancien légendaire milieu de terrain doit faire face à des attaques de plus en plus virulentes. Lors d’El Chiringuito, Josep Pedrerol a tiré à boulets rouges sur Xavi qu’il estime protégé par son statut de star du FC Barcelone.

Xavi sauvé par son statut de légende du Barça

Estimant que Xavi n’était pas à la hauteur des attentes, Josep Pedrerol a vidé son sac sans aucune pitié pour le technicien barcelonais. « Ce Barça est un désastre, Xavi peux-tu arriver ? Lorsque le public de Bernabeu a chanté « Xavi reste », c’était drôle, car il s’agissait de montrer que Madrid n’a pas de rival, et de se moquer de Barcelone. Le Barça n’est plus un rival, le projet s’effondre. Il faut qu’ils fassent leur autocritique. Les meilleures équipes comme le Bayern, l’Inter et le Real Madrid ont giflé ce club, et les seules victoires sont contre des équipes faibles. Xavi est Xavi, c’est une légende dans l’histoire de Barcelone. Si ce n’était pas le cas, il serait déjà dehors. Je veux l’entendre dire qu’il s’est trompé, car Barcelone est un désastre et n’ira nulle part comme ça », a lancé le très populaire, et très véhément, présentateur d’El Chriringuito.