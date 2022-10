Xavi climatise le Real Madrid avant le Clasico

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Vainqueur dans la douleur contre le Celta Vigo (1-0) dimanche, le FC Barcelone aborde une semaine capitale dans de mauvaises conditions. Rien de très inquiétant selon l’entraîneur Xavi à l’approche du Clasico.

Leader après huit journées de Liga, le FC Barcelone ne dégage pas une grande sérénité. Sans parler de la défaite contre l’Inter Milan (1-0) mardi dernier en Ligue des Champions, les Blaugrana ont dû s’arracher pour battre le Celta Vigo (1-0) à domicile dimanche. La fin de match a été particulièrement compliquée avec de nombreuses occasions concédées. Une prestation inquiétante avant de retrouver les Nerazzurri et surtout le Real Madrid le week-end prochain. Mais de son côté, Xavi tente de retenir le positif.

« C'est très important de gagner même quand on n'est pas précis, a réagi le coach du Barça. Il faut valoriser le fait de gagner trois points en souffrant et la place de leader. C'est une victoire en or. On n'est pas dans notre meilleure période comme avant la trêve internationale. On doit progresser. Il y a trois semaines, on volait sur le terrain et maintenant ce n'est plus le cas. Mais tout le monde a du mal à gagner parce que c'est très serré. Il faut faire notre autocritique, on aurait dû marquer un deuxième but parce que la première période a été bonne. »

Un mauvais souvenir pour le Real

« On a bien pressé haut, ils ont subi. Un but de plus aurait tout changé. On n'a pas joué de la même manière en deuxième période. On a bien commencé et mal fini. Le fait de jouer tous les trois jours provoque de la fatigue. Et quand tu baisses un peu l'intensité et la concentration dans les duels, des équipes comme ça peuvent te dominer. Le Clasico ? C'est imprévisible. L'année dernière, on l'a abordé avec de très mauvais résultats et on a gagné 0-4. On essaiera d'être compétitifs », a annoncé Xavi, qui conseille aux Merengue de ne pas partir trop confiants.