Xavi c'est non, le Qatar colle une énorme gifle à Barcelone

Malgré le déplacement d'une délégation barcelonaise jusqu'à Doha, le club entraîné par Xavi refuse de résilier le contrat de ce dernier pour qu'il devienne coach du Barça.

Les rumeurs étaient donc vraies, le club qatari d’Al Sadd n’a pas du tout l’intention de laisser le FC Barcelone venir débaucher son entraîneur. Et si des représentants du club catalan ont bien fait le voyage jusqu’au Qatar, sans Joan Laporta, la réponse du club coaché par Xavi a été claire. « Nous nous félicitons de la venue d’une délégation administrative de Barcelone, nous apprécions et nous respectons cela. Mais la position du club est claire depuis le début, nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous, et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison », a indiqué Turki Al-Ali, le grand patron du Al Sadd Club, fermant la porte à toutes les négociations.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh