Xabi Alonso vire quatre stars du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Si Xabi Alonso vient à peine d'arriver au Real Madrid, l'entraineur espagnol ne veut pas perdre de temps niveau mercato. L'ancien du Bayer Leverkusen souhaite notamment se débarrasser de 4 joueurs.

Le Real Madrid a décidé de changer d'entraineur il y a quelques jours. Carlo Ancelotti a quitter le navire pour rejoindre la sélection brésilienne et Xabi Alonso a débarqué dans la capitale espagnole. L'ancien milieu de terrain est encore un jeune technicien mais il a déjà des idées bien claires de là où il veut emmener la Casa Blanca. Alonso veut avant tout construire un collectif puissant et mettre fin à la politique des egos au sein du vestiaire madrilène. Pas mal de joueurs sont menacés d'un départ prochain du Real Madrid.

Xabi Alonso prend une décision forte pour son Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Selon les informations de Don Balon, Xabi Alonso ne s'opposera en effet pas aux départs de David Alaba, Rodrygo, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy cet été. Quatre joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps pour convaincre leur nouvel entraineur, qui a déjà un avis bien établi sur leur apport dans l'équipe. Leur départ pourrait en plus permettre au Real Madrid de faire de belles rentrées d'argent, alors que le club espagnol cherche également à se renforcer. Xabi Alonso espère que sa direction passera rapidement à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Le Real Madrid fait notamment de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis un objectif majeur. L'ancien entraineur du Bayer Leverkusen pourra déjà compter sur les renforts de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Álvaro Fernández Carreras, arrière gauche de Benfica, devrait prochainement suivre. De quoi rassurer quelque peu Xabi Alonso, qui se sait très attendu par les fans et observateurs de la Maison Blanche.