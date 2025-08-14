Xabi Alonso vire du Real le chouchou de Madrid

Dans : Liga.

Très apprécié des supporters après une première saison réussie au Real Madrid, Raul Asencio n’a clairement pas les faveurs du nouvel entraîneur Xabi Alonso, lequel souhaite s’en séparer dès cet été.

Propulsé en équipe première pour compenser les pépins physiques d’Eder Militao ou encore d’Antonio Rüdiger et de David Alaba la saison dernière, Raul Asencio a rendu de fiers services au Real Madrid. Avec 57 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur central de 22 ans a été précieux pour Carlo Ancelotti. Et même si la saison du Real a globalement été ratée, le néo-international espagnol s’est mis en évidence. Rapidement très apprécié des supporters, le natif de Las Palmas vit un été plus compliqué. L’arrivée de Dean Huijsen lui apporte une concurrence de poids et Raul Asencio souffre déjà de la comparaison avec l’ancien joueur de Bournemouth.

La différence de niveau entre les deux jeunes défenseurs a été flagrante lors de la Coupe du monde des clubs et Xabi Alonso n’a pas pu le rater. C’est ainsi que selon Don Balon, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a demandé à ses dirigeants de transférer Raul Asencio lors de ce mercato estival. Selon l’entraîneur espagnol, c’est le bon moment pour se séparer du défenseur central madrilène, qui jouit d’une belle cote sur le marché des transferts, avant que sa valeur marchande ne s’effondre de trop. Car assurément, Xabi Alonso a d’autres plans en tête que celui de faire de Raul Asencio un titulaire la saison prochaine.

Raul Asencio sur la liste des indésirables

Lors du match amical face à Tirol mardi soir, le coach du Real Madrid avait aligné une défense à quatre composée d’Alexander-Arnold à droite, Carreras à gauche et un duo formé par Huijsen et Militao dans l’axe. Raul Asencio est entré pour moins d’un quart d’heure, preuve que Xabi Alonso ne compte pas du tout sur lui pour la saison à venir. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés par le défenseur de 22 ans, valorisé à hauteur de 40 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme pour laquelle le club de la Casa Blanca n’hésitera sans doute pas à vendre son joueur d’1m84.