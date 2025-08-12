Villarreal - Barça à Miami, le Real Madrid est choqué

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Il n'a pas fallu attendre très longtemps avant de voir le Real Madrid dégainer un communiqué pour critiquer le FC Barcelone. Le club de Florentino Pérez n'est apparemment pas partisan du fait de disputer de matchs du championnat espagnol ailleurs qu'en Espagne.

Le rappel des faits ? La Fédération espagnole de football va transmettre à l'UEFA et à la FIFA une requête pour délocaliser le match Villarreal - FC Barcelone (17e journée de Liga) à Miami en décembre prochain, avec l'accord des deux clubs. Pour le Real Madrid, il y a toutefois un gros problème d'équité sportive. Dans un communiqué à charge, les Merengues accusent.

« Le Real Madrid souhaite exprimer son ferme rejet de la proposition de jouer le match de la 17e journée de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone hors d'Espagne. La mesure, mise en œuvre sans information ni consultation préalable des clubs participants à la compétition, viole le principe essentiel de réciprocité territoriale qui régit les compétitions de championnat à double tour (un match à domicile et l'autre au domicile de l'équipe adverse), altérant l'équilibre compétitif et accordant un avantage sportif indu aux clubs demandeurs. L'intégrité de la compétition exige que tous les matchs soient disputés dans les mêmes conditions pour toutes les équipes. Modifier unilatéralement ce régime porte atteinte à l'égalité entre les concurrents, compromet la légitimité des résultats et crée un précédent inacceptable qui ouvre la voie à des exceptions fondées sur des intérêts autres que strictement sportifs, portant clairement atteinte à l'intégrité sportive et risquant de falsifier la compétition », lit-on dans le communiqué madrilène.

Le Real Madrid conclut d'ailleurs en affirmant que si le match était bel et bien délocalisé, les conséquences « seraient si graves qu'elles marqueraient un tournant pour le monde du football ».

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

Le Real Madrid est prêt à contre-attaquer

Plus loin dans le communiqué, le Real Madrid assume vouloir contre-attaquer et exhorte la FIFA de ne pas autoriser ce match en Floride, dans la mesure où tous les clubs participants à la Liga n'ont pas consenti. Aussi, les Merengues demandent à l'UEFA de forcer la Fédération espagnole à retirer ou rejeter la demande en s'appuyant sur des critères établis en 2018, « qui empêchent que les matchs officiels des compétitions nationales soient joués en dehors du territoire national, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, qui ne s'appliquent pas ici ».