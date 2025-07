Xabi Alonso vire deux feignants du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Xabi Alonso a réussi ses grands débuts avec le Real Madrid en hissant le club merengue en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Une compétition qui permet à l’entraîneur espagnol d’y voir plus clair sur les joueurs à garder ou à faire partir durant ce mercato estival.

En difficulté en Liga et en Ligue des Champions cette saison, le Real Madrid a entamé un nouveau cycle à l’occasion de cette Coupe du monde des clubs avec la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur en lieu et place de Carlo Ancelotti. Disputer ce Mondial aux Etats-Unis avait tout du cadeau empoisonné pour l’entraîneur espagnol, avec un groupe fatigué par une longue et décevante saison. Mais finalement, le club de la Casa Blanca s’est hissé jusqu’en demi-finale et affrontera le Paris Saint-Germain mercredi. Plusieurs joueurs ont déjà tiré leur épingle du jeu avec Xabi Alonso, à l’instar de Gonzalo Garcia ou encore d’Arda Güler et de Dean Huijsen. On ne peut toutefois pas en dire autant d’Endrick et de Brahim Diaz.

CdM : Le Real Madrid sera au rendez-vous du PSG ! https://t.co/8iY9O2ZMwH — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Le Brésilien est de toute façon blessé pour cette compétition sur le sol américain, tandis que le milieu offensif marocain joue très peu. Cela ne doit rien au hasard selon Don Balon, qui nous apprend que Xabi Alonso n’est pas très fan des deux joueurs. En cause, leur attitude à l’entraînement qui n’incite pas du tout l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen à leur donner une chance. Le technicien espagnol juge Brahim Diaz et Endrick trop feignants à l’entraînement. Les deux joueurs sont décrits par le média spécialisé comme « démotivés » par les premiers pas de Xabi Alonso chez les Merengue, et estiment qu’ils n’auront de toute façon pas leur chance cette saison.

Endrick et Brahim Diaz poussés dehors ?

Une cercle vicieux qui ne peut avoir qu’une seule issue si la situation s’éternise ainsi : un départ. Concernant l’attaquant brésilien, un prêt est souvent évoqué par la presse espagnole et pourrait être la solution idéale afin de lui permettre de grandir, sans que le Real Madrid perde pour autant la main sur son avenir. Brahim Diaz a lui prolongé jusqu’en 2027 il y a quelques semaines. Un départ serait donc plus étonnant et sa mission sera par conséquent de se retrousser les manches pour faire changer d’avis Xabi Alonso et lui prouver qu’il peut avoir un rôle clé au Real Madrid dans les mois à venir.