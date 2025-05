Xabi Alonso devra lutter contre la malédiction du Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Futur entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso arrive pour une mission compliquée. L’ancien milieu de terrain devra relancer une équipe en difficulté cette saison, le tout en mettant fin à une malédiction pour les coachs espagnols nommés par le président Florentino Pérez.

Une page se tourne au Real Madrid. Avec le départ de Carlo Ancelotti, le Maison Blanche se sépare de l’entraîneur le plus titré de son histoire (15 titres). Son successeur aura donc la lourde tâche de faire au moins aussi bien. De quoi mettre une certaine pression sur les épaules de Xabi Alonso qui devra également composer avec une malédiction au sein de la Maison Blanche.

Dans les jours à venir, l’actuel coach du Bayer Leverkusen deviendra le septième entraîneur espagnol du Real Madrid sous les ordres du président Florentino Pérez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses prédécesseurs n’ont pas tous marqué les esprits. Le premier d’entre eux, à savoir Vicente del Bosque, possède le meilleur bilan. Pendant ses trois années sur le banc madrilène (2000-2003), l’ancien sélectionneur de l’Espagne a été le seul coach espagnol à remporter des titres (6) avec Florentino Pérez aux commandes. Quant aux cinq autres, José Antonio Camacho, Mariano Garcia Remon, José Ramon Lopez Caro, Rafael Benitez et Julen Lopetegui n’ont rien gagné.

Florentino Pérez le voulait absolument

Pire, aucun d’entre eux n’a fait une saison complète sur le banc du Real Madrid. José Ramon Lopez Caro avait dirigé seulement 33 matchs, et c’est plus que les quatre autres cités. Xabi Alonso, que Florentino Pérez souhaitait déjà nommer l’été dernier, devra donc mettre un terme à cette anomalie. La tâche ne sera pas si simple étant donné que l’ancien milieu de terrain va récupérer une équipe en difficulté, peu épargnée par les blessures et souvent dépendante des coups d’éclat de Kylian Mbappé.