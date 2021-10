Vinicius Junior, révélations sur son ahurissant entourage

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Star du Real Madrid et international brésilien, Vinicius Junior est l’un des éléments offensifs majeurs du club espagnol, même s’il reste en retrait par rapport à l’étincelant Karim Benzema. Un média brésilien s'est penché sur les personnes qui l'entourent dans sa carrière.

Depuis longtemps, la Maison Blanche a décidé de miser sur celui qui est encore un grand espoir de la Seleçao. En 2017, alors qu’il n’avait que 16 ans, Vinicius s’engage pour le Real Madrid contre un transfert de 45 millions d’euros. Il ne rejoindra la capitale espagnole qu’un peu plus d’un an plus tard, le temps qu’il atteigne les 18 ans nécessaires. Depuis, il enchaine les matchs et monte en puissance après quatre saisons au Real Madrid. Malgré son statut, il ne possède pas l’un des plus gros salaires du club, sachant qu’il est arrivé très jeune. Néanmoins, avec quasiment 5 millions d’euros par saison avec les primes, il possède de quoi voir venir.

Un chef cuisiner français

Et cet argent, le Brésilien ne l’utilise pas n’importe comment. Vinicius Junior a décidé de s’entourer d’une incroyable équipe, ce qui lui permet de faire tourner un véritable empire. L’ailier madrilène a ainsi créé une société nommée V JR Team, dont la signification est évidente. Mais dans une étude ciblée, le média brésilien Globo a décidé de se pencher sur le fonctionnement de cette société, et Foot01 vous résume ainsi comment fonctionne l’entourage de de Vinicius Junior. Ce sont en effet 39 personnes qui travaillent uniquement au confort, aux investissements et aux performances de l’attaquant, dont 12 à temps plein. Et rien n’est laissé au hasard pour que l’ancien de Flamengo soit suivi aux petits oignons.

Ainsi, Vinicius Junior bénéficie des aides classiques à la performance que représentent notamment une équipe en cuisine, qui pèse chacune de ses portions, et ne lui prépare ses plats préférés (haricots et riz combinés) que deux fois par semaine au maximum, car considérés comme trop riches. Pour le reste, place à des plats plus « Cristiano Ronaldo » avec du poisson et de la viande blanche, le tout surveillé par une diététicienne. Même quand il ne mange pas chez lui ou que son cuisiner, français bien évidemment, n’est pas là pour la soirée, ce dernier lui fait livrer les plats avec les bonnes quantités, histoire de ne rien laisser au hasard, de l’entrée au dessert.

Mais Vinicius Junior a aussi des idées qui lui tiennent à coeur. Il a ainsi fait venir un architecte privé pour faire les plans d'une future maison à son goût, avec une salle de sport ultramoderne et des moyens rarement vus dans un domicile pour récupérer après les matchs, avec une équipe médicale et physique dédiée. Enfin, le Brésilien a aussi une partie de sa société qui s’investit dans son projet lancé en juillet dernier de fonder un institut pour venir en aide aux enfants brésiliens dans la misère, avec notamment une école qui a mis en place sa première rentrée en septembre. Le projet est bien évidemment d’en ouvrir d’autres dans les années à venir.

12 millions de followers sur Instagram

Au niveau physique, Vinicius Junior peut compter sur la présence à plein temps de Thiago Lobo, son physiothérapeute qui le fait travailler sur la rééducation des muscles sollicités et la prévention des blessures. Mais avec 12 millions de followers sur Instagram, le Brésilien soigne aussi son image, et s’il poste souvent des photos assez incroyables de ses matchs comme de ses moments de repos, c’est qu’il a aussi un photographe et un caméraman à temps plein pour le montrer sous son meilleur visage. Pour gérer tout cela, le joueur du Real Madrid a bien évidemment un « community manager » mais aussi un conseiller pour négocier les messages sponsorisés. Tout cet argent récolté est géré par une équipe de gestionnaires de patrimoine, chargée d’investir une partie de ses revenus, mais de gérer aussi l’équilibre financier de la société et des revenus personnels de Vinicius Junior. Dans cet entourage qui commence à prendre de la place, se trouve aussi des avocats et des assistants légaux pour les questions de droit, et un chargé de relation avec TFM, l’agence qui gère sa carrière professionnelle depuis ses débuts au Brésil.

Un contrat à renégocier en force en 2022

Il faut ensuite gérer l’ensemble de ses contrats publicitaires, avec Nike, Dolce & Gabana, EA Sports ou Gaga Milano, ce qui peut ramener plus d’un million d’euros par an. Même si Vinicius Junior possède encore un salaire parmi les plus bas au Real Madrid, il a déjà fait un incroyable parcours par rapport à son passage au Brésil, où il gagnait 25.000 euros par mois. Sa prolongation pourrait se négocier en 2022, et nul doute que Vinicius Junior sera bien entouré pour négocier celle-ci au mieux.