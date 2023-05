Vinicius insulté, Valence bannira à vie ses supporters racistes

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Au lendemain des insultes racistes proférées à l'encontre de Vinicius Jr, le club de Valence a annoncé avoir identifié un de ses supporters et travaille pour tous les repérer. Ces fans seront ensuite bannis à vie.

Tandis que Florentino Perez recevait ce lundi son attaquant brésilien afin de lui apporter le soutien le plus fort du Real Madrid, les dirigeants de Valence ont compris que l'image donnée dimanche par leur club et leurs supporters était épouvantable. Alors, l'heure est désormais aux sanctions. « Le Club condamne fermement ce type de comportement, qui n'a pas sa place dans le football et ne correspond pas aux valeurs du Valence CF et de ses supporters. Dans son engagement permanent contre le racisme et la violence sous toutes ses formes, le club annonce que la police a identifié un supporter qui a fait des gestes racistes à Vinicius Jr lors du match de la 35e journée contre le Real Madrid disputé à Mestalla et que nous travaillons de manière coordonnée pour confirmer l'identité d'autres personnes éventuellement impliquées. Tous les enregistrements disponibles sont analysés, et nous travaillons le plus rapidement possible pour clarifier ce qui s'est passé afin d'agir rapidement et avec force. Le Valence CF a déjà procédé à l'ouverture d'un dossier disciplinaire et appliquera la plus grande sévérité contre les supporters impliqués, en les bannissant à vie. Nous collaborons avec la police et les autorités compétentes pour clarifier ce qui s'est passé (...) Nous réaffirmons notre position contre le racisme en agissant avec la même force qu'en 2019, lorsqu'un supporter qui avait fait des gestes et des saluts fascistes aux supporters d'Arsenal lors du match de l'UEFA Europa League avait été expulsé à vie », rappellent les dirigeants du club espagnol.