Valverde agresse un joueur de Villarreal, scandale à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après la défaite du Real Madrid dans son antre de Bernabeu face à Villarreal, Federico Valverde a attendu Alex Baena près du bus des joueurs et l'a frappé. Un règlement de compte qui fait du bruit en Espagne.

Le Real Madrid a dit adieu au titre de champion d’Espagne en s’inclinant face à Villarreal (2-3), puisque le Barça peut prendre 15 points d’avance en tête de la Liga en cas de victoire lundi contre Gérone. Mais ce dimanche, la presse sportive espagnole ne parle que d’une chose, à savoir les coups portés par Fede Valverde à Alex Baena. Le joueur uruguayen de Madrid a attendu que les visiteurs sortent des vestiaires et se rendent vers le parking où leur bus les attendait pour venir à la rencontre de Baena et le frapper au visage. Du côté de Villarreal, où forcément on a été sidéré de cette agression, on affirme avoir des images de ce grave incident, lequel a provoqué la venue de policiers, les dirigeants du Sous-Marin jaune étant décidés à porter plainte suite aux coups portés par Valverde. Une attitude agressive qui serait liée au comportement d’Alex Baena, puisqu’avant de le frapper, le joueur madrilène aurait lancé : « Répète-moi ce que tu m'as dit sur mon fils ». De quoi éclaircir un peu l’affaire.

Valverde sort les poings, Madrid craint les coups

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

En effet, plusieurs journalistes espagnols affirment que Federico Valverde en veut terriblement au milieu de terrain espagnol de Villarreal, car ce dernier aurait eu des propos lamentables à son encontre lorsque les deux clubs s’étaient croisés en Coupe du Roi fin janvier dernier. Alors que l’épouse de Valverde vivait une grossesse très compliquée, Alex Baena avait lancé « pleure maintenant que ton fils ne va pas naître » au milieu de terrain uruguayen des Merengue. Des propos qui auraient hanté Federico Valverde, au point de le pousser à se venger samedi soir dans les couloirs de Bernabeu, et cela même si finalement la grossesse de son épouse s'est bien terminée. De son côté, et via les réseaux sociaux, Alex Baena a fermement démenti avoir tenu de tels propos à l'encontre de son rival du Real Madrid.