Un remplaçant vendu 50ME, le Barça renfloue ses caisses

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La richesse de l’effectif catalan pourrait permettre au FC Barcelone de réaliser une énorme vente cet été, sans pour autant affaiblir son onze de départ.

Avec Pedri, Lamine Yamal, Raphinha ou encore Frenkie De Jong, le FC Barcelone dispose d’un effectif quatre étoiles. Dans le dur financièrement, le club blaugrana a de quoi réaliser de très grosses ventes si cela était nécessaire mais pour Joan Laporta, l’objectif est clairement de conserver tous ses meilleurs joueurs cet été afin d’offrir de la continuité à Hansi Flick avec un effectif quasiment inchangé et sans départ trop préjudiciable. Le président barcelonais doit donc jongler entre les contraintes économiques et l’aspect sportif, mais il pourrait trouver un excellent compromis lors du mercato.

Et pour cause, le site Fcbarcelonanoticias nous apprend qu’un joueur pourrait rapporter très gros au futur champion d’Espagne lors du mercato à venir : Fermin Lopez. Malgré son statut de remplaçant, l’international espoirs espagnol de 22 ans est très courtisé, y compris en Premier League, où son profil de joueur à la fois technique et batailleur plait beaucoup. Le média espagnol affirme que Manchester United et Liverpool ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Fermin Lopez auprès du FC Barcelone. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 43 apparitions dont seulement 19 en tant que titulaire, Fermin Lopez donne toujours sa priorité à Barcelone.

Fermin Lopez vendu 50ME cet été ?

Mais son manque de temps de jeu est susceptible de le pousser à considérer les offres cet été. De son côté, le Barça est clairement enclin à vendre son joueur, mais pas à n’importe quel prix. La somme de 50 millions d’euros est évoquée pour le joueur dont le contrat court jusqu’en 2028. Relevo indique par ailleurs qu’Al-Hilal en Arabie Saoudite est également attentif à la situation de Fermin Lopez, et se tient prêt à dégainer une offre XXL avec un salaire de 8 millions d’euros par an pour le prometteur milieu de terrain espagnol. Reste maintenant à voir quel choix sera effectué par le joueur et si les clubs intéressés s’aligneront sur les exigences du FC Barcelone, qui pourrait en tout cas réaliser un coup énorme en touchant le pactole pour la vente d’un remplaçant.