Un Français viré, le Real a perdu patience

Par Eric Bethsy

Pendant que Karim Benzema se rapproche maintenant d’une prolongation, un autre Français est annoncé sur le départ au Real Madrid. Le club de la capitale espagnole aurait montré la sortie au latéral gauche Ferland Mendy, souvent blessé et parfois critiqué pour ses performances insuffisantes.

Décidément, les Français animent l’actualité mercato du Real Madrid. Si Karim Benzema se dirige finalement vers une prolongation de contrat, et non vers un départ en Arabie Saoudite, Ferland Mendy pourrait vraiment emprunter la sortie. Ce serait en tout cas le souhait de la Maison Blanche avant l’ouverture du marché des transferts. D’après le média anglais TEAMtalk, le club dirigé par Florentino Pérez aurait indiqué au latéral gauche qu’il ne faisait plus partie des plans. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a apparemment agacé ses dirigeants à force d’enchaîner les blessures.

Le prix de Mendy fixé

Ses absences à répétition ont souvent contraint l’entraîneur Carlo Ancelotti à bricoler avec Eduardo Camavinga. Et même lorsqu’il est disponible, Ferland Mendy ne donne pas entière satisfaction. Sa solidité défensive fait l’unanimité, contrairement à sa timidité dans la moitié de terrain adverse. Indésirable au Real Madrid, le Merengue garde tout de même une belle cote en Angleterre. La source révèle un vif intérêt de Newcastle, ainsi qu’un prix estimé à environ 20 millions d’euros, bien loin des 48 millions d’euros payés pour son arrivée en 2019. Ces rumeurs restent néanmoins à prendre avec précaution dans la mesure où Carlo Ancelotti donnait une tendance différente le mois dernier.

« Si je compte sur Ferland Mendy la saison prochaine ? Oui, évidemment, répondait l’Italien. Il a été un élément important parce qu'il a montré, surtout la saison dernière dans des matchs importants, une solidité défensive de haut niveau. Et aussi parce que nous avons mis en place un pivot comme Camavinga qui pouvait nous aider au milieu de terrain et, dans certains matchs, nous donner plus d'énergie. Ferland s'est bien remis de sa blessure et j'espère qu'il pourra continuer sans se blesser car c'est un joueur très important pour nous. » L’international tricolore, rappelé par le sélectionneur Didier Deschamps, a encore deux ans de contrat au Real Madrid.