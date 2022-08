Tout est à vendre, Barcelone mise tout sur le mercato !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Lourdement endetté, le FC Barcelone a du réduire ses dépenses mais surtout trouver de nouvelles recettes. Et, Joan Laporta est bien décidé à monnayer tout ce qui est possible pour continuer à investir au mercato.

En 15 ans, le FC Barcelone a bien changé et ses fidèles historiques peuvent être un peu décontenancés. Dernier grand club européen à jouer sans sponsor maillot, le club blaugrana a depuis cédé aux sirènes de l'argent. Cela s'est encore accentué ces derniers mois alors qu'en parallèle les Catalans étaient sérieusement endettés. Plus d'un milliard d'euros de dettes plus exactement qui ont poussé le président Joan Laporta à faire les fonds de tiroir pour stopper cette situation dangereuse tout en gardant des ambitions sur le marché des transferts.

Le Barça cède 25% de ses studios à Socios.com

Pour ce faire, le FC Barcelone a déjà cédé les droits du nom du Camp Nou au géant du streaming musical Spotify, créant ainsi le Spotify Camp Nou. En plus du naming, l'entreprise suédoise est devenue sponsor maillot principal. Des opérations classiques qui n'ont pas suffi au club catalan, lequel a progressivement exploré des terrains financiers plus obscurs. Il a ainsi vendu 25% de ses droits TV pour les 25 prochaines années au fond d'investissement Sixth Street Partners. Cela lui a rapporté 600 millions d'euros et l'a encouragé à poursuivre un méticuleux dépeçage.

En effet, le journal catalan Sport informe aujourd'hui que le FC Barcelone a vendu 25% de Barça Studios à Socios.com, société mondialement connue dans les NFT et les Tokens. Une opération qui va faire rentrer 100 millions d'euros dans les caisses catalanes. Barça Studios permettait aux Blaugranas de créer des contenus pour la chaine du club mais aussi des créations exclusives comme notamment des dessins animés mettant en scène le club. Une bonne opération financière pour le Barça qui peut être rassuré pour la fin du mercato. Toutefois, on peut s'interroger sur le bien-fondé de ces plans court-termistes ainsi que pour l'impact sur l'âme de ce club centenaire. Aujourd'hui, plus qu'un club, le FC Barcelone est bel et bien une entreprise.