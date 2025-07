Tebas crache encore sur le Real Madrid

Javier Tebas fait à nouveau parler de lui. Le patron de la Liga s’est une nouvelle fois opposé à Florentino Perez, le président du Real Madrid. Le sujet de discorde : le report du match de la première journée du championnat pour le club de la capitale espagnole.

Le Real Madrid ouvrira sa saison prochaine à domicile face à Osasuna en championnat. Le club de la capitale espagnole recevra le club de Pampelune le mardi 19 août en fermeture de la première journée à 21 h 00. Sauf que la formation de Xabi Alonso a demandé le report de ce premier match pour avoir du repos supplémentaire après la Coupe du monde des clubs cet été aux États-Unis. Pour rappel, le média The Athletic avait annoncé que l'Association des footballeurs espagnols (AFE) ainsi que les clubs de l’Atletico et du Real avaient convenu en fin de saison dernière, le report d’une journée de championnat si les clubs atteignaient le quart de finale du mondial des clubs. Une proposition que Javier Tebas refuse cette semaine.

🗣️ Javier Tebas: “Real Madrid say they don’t have enough days of rest? I think there are enough days. Real Madrid, with the staff they have, with the money they earned at World Cup, playing a few hours earlier should not be any problem.” pic.twitter.com/RkRscXQhQI