Tchouaméni ne veut pas d’une carrière à la Pogba

Par Eric Bethsy

Déjà bien intégré au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni confirme le potentiel montré à Monaco. Le milieu de terrain reste considéré comme le successeur de Paul Pogba en équipe de France. Mais la comparaison, certes flatteuse, ne plaît pas tant au Merengue.

Contrairement à Eduardo Camavinga, qui lutte encore pour gagner les faveurs de Carlo Ancelotti après plus d’une saison au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a vite convaincu l’entraîneur italien. Le milieu de terrain recruté pour environ 100 millions d’euros (bonus compris) compte déjà sept titularisations toutes compétitions confondues. Dans un registre différent, l’ancien joueur de l’AS Monaco ferait presque oublier Casemiro après le départ du Brésilien à Manchester United.

"Je suis Aurélien Tchouaméni, et j'essaye de créer ma propre histoire"



Aurélien Tchouameni s'est confié en exclu à @FredCalenge : son transfert au Real Madrid, son statut en Bleu, ses rêves de Coupe du Monde... Celui que l'on compare à Paul Pogba nous dit tout dimanche à 11h ! pic.twitter.com/uOMGLTnLXr — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 30, 2022

Et son ascension se vérifie également en équipe de France puisque l’homme aux 14 sélections vient de disputer l’intégralité des deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. On parle d’une solide alternative en l’absence des cadres N’Golo Kanté et Paul Pogba, dont le successeur annoncé n’est autre qu’Aurélien Tchouaméni. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la comparaison ne plaît pas tant au Merengue, désireux de tracer son propre chemin. « Le nouveau Pogba ? C'est flatteur parce que Paul fait une très grande carrière », a d’abord réagi la recrue du Real Madrid dans un entretien accordé à Téléfoot.

Tchouaméni veut se démarquer

« Après, le nouveau Pogba, pas le nouveau Pogba... Moi je suis Aurélien Tchouaméni, a-t-il corrigé. On a un style de jeu quand même relativement différent. J'essaye de créer ma propre histoire. » Aurélien Tchouaméni a en effet le potentiel pour viser plus haut. Car en dehors de la technique hors normes de la Pioche, le Madrilène n’a pas grand-chose à lui envier. Son profil plus complet et surtout plus fiable a convaincu la Maison Blanche de miser gros sur son transfert, alors que le club espagnol avait refusé de recruter Paul Pogba malgré la demande de l’ancien coach Zinedine Zidane.