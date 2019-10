Soulier d’Or, Messi explique ce qui le démarque de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

En marge de la cérémonie du Soulier d’Or, distinction qu’il remporte pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi a de nouveau évoqué son avenir.

Sans surprise, l’attaquant du FC Barcelone a répété qu’il n’avait aucune intention de partir. Et ce malgré le conseil de Cristiano Ronaldo. Rappelons que le buteur de la Juventus Turin, considéré comme l’éternel rival du Blaugrana, l’a incité à quitter sa zone de confort pour se lancer un nouveau défi. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Messi se fiche royalement de l’opinion du Portugais !

« Chacun cherche ses objectifs et ses expériences, a répondu l’Argentin pour Marca. Moi je n'ai jamais senti la nécessité de quitter le meilleur club au monde, le FC Barcelone, où je prends du plaisir à l'entraînement, pendant les matchs et dans la ville. C'est très complet et mes objectifs ici ont toujours été clairs, je n'ai pas besoin d'aller en chercher ailleurs. » Et ce n’est pas la seule différence avec Cristiano Ronaldo.

L’autre différence avec CR7

Lorsque nos confrères l’ont interrogé sur la communication plus personnelle de joueurs comme CR7 et Zlatan Ibrahimovic, Messi s’est encore démarqué. « Je préfère que ce soient les gens qui parlent de moi. Je sais qui je suis, ce que j'ai fait et ce que je peux donner, mais je le garde pour moi. Je laisse les gens donner leur avis. Je n'aime pas parler de moi, je préfère parler du collectif », a confié le capitaine du Barça, moins à l’aise que les deux attaquants cités derrière un micro.