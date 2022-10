Shakira sur le ventre de Piqué, le Barça va l'humilier

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Gerard Piqué passe par des moments compliqués du côté du Barça. Le champion du monde espagnol pourrait bien avoir perdu sa place de titulaire et il pourrait même devoir subir une humiliation avec son ancienne compagne Shakira.

En grandes difficultés lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Gerard Piqué a perdu beaucoup de points au yeux de Xavi. Si les deux hommes se connaissent depuis pas mal d'années et ont évolué ensemble lors des principaux sacres catalans ces dernières années, Piqué devrait être propulsé sur le banc dans les prochaines semaines. Le défenseur central parait emprunté et peu inspiré. Une situation qui ne convient plus au Barça mais également aux fans du club, lassés par les mauvaises prestations de Piqué. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, l'ancien de Manchester United pourrait aussi faire face à une humiliation dont il se serait bien passé...

Piqué, un nouveau coup dur à cause de Shakira ?

Ya está lista la próxima camiseta del @FCBarcelona_es con el nombre #Shakira !!! Y adivinen quien la va a usar? 🤭🤭🤭 Amo los finales felices @shakira @3gerardpique pic.twitter.com/KNaLOoEOcp — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) October 19, 2022

Selon plusieurs médias espagnols, Piqué pourrait être contraint de porter le nom de son ex Shakira sur son maillot... En effet, Spotify, partenaire officiel du Barça, songerait à faire un coup marketing concernant la chanteuse colombienne, comme cela avait été le cas pour Drake. Cette opération serait en plus réalisée par rapport au nouveau morceau Monotonia, qui sort ce mercredi. Une chanson assez sombre dont certains pensent qu'elle est destinée à... Piqué, alors que ce dernier a fauté à plusieurs reprises dans sa relation avec Shakira. « Je n’ai jamais rien dit mais ça fait mal. Je savais que ça pouvait arriver », peut-on notamment voir en légende d'un miniclip dans lequel un coeur humain est piétiné. L'accord entre Spotify et le Barça pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Piqué, lui, va devoir prendre sur lui et continuer de cravacher pour revenir à un niveau proche de celui qui a été le sien pendant ses années les plus fastes.